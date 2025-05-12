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Mersin'de Terörle Mücadele ve Asayiş Değerlendirmesi

Mersin'de Terörle Mücadele ve Asayiş Değerlendirmesi
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Mersin Valisi Atilla Toros, kentte ocak-nisanda gerçekleştirilen asayiş ve terörle mücadele çalışmalarını değerlendirdi. 118 operasyon yapılırken, 178 kişi gözaltına alındı ve 71'i tutuklandı. Mersin'in güvenliği için kararlı çalışmalar devam ediyor.

Mersin Valisi Atilla Toros, kentte ocak-nisanda gerçekleştirilen asayiş çalışmalarını değerlendirdi.

Toros, yazılı açıklamasında, Mersin'in huzuru ve güvenliği için yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlarını gördüklerini belirtti.

Terör örgütlerine yönelik operasyonlara ilişkin bilgi veren Toros, "Yılın ilk 4 ayında terör örgütlerine karşı 118 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 178 şahıstan 71'i tutuklandı, 66'sına adli kontrol tedbiri uygulandı. Teröre karşı verdiğimiz tavizsiz mücadele kararlılıkla devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Toros, asayiş olaylarıyla ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"İlimiz, gece gündüz demeden yürütülen özverili çalışmalarla daha güvenli şehir haline gelmiştir. Bu döneminde yürütülen operasyonlarda 753 silah ele geçirilmiş, 840 kişi hakkında işlem yapılmıştır. Silah kaçakçılarına, nefes aldırmayacağız. Suçun gölgesini bile vatandaşımızın üzerine düşürmeye niyet edenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın huzuruna kasteden şehir eşkıyalarına, organize suç örgütlerine yönelik kararlı ve etkili operasyonlarımız aralıksız sürdürülmektedir."

Kaçakçılık, siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü anlatan Toros, kentin huzur ve güvenliği ile vatandaşların esenliği için kararlılıkla mesai yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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