Mersin'de Terör Propagandası Yapan 11 Kişi Gözaltına Alındı

Mersin'de daha önce Suriye'de PYD/YPG saflarında faaliyette bulunmuş ve bu yıl merkez Akdeniz ilçesindeki Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası içeren sloganlar atan 14 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

11 GÖZALTI

Mersin'de daha önce Suriye'de PYD/ Ypg saflarında faaliyette bulunmuş ve bu yıl merkez Akdeniz ilçesindeki Nevruz etkinliğinde terör örgütü PKK propagandası içeren sloganlar atan 14 kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.