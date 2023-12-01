Üye Girişi
Haberler

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarından terör örgütü propagandası yapan ve 2014-2016 yıllarında ilçede sokak eylemlerine katılan 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Adresleri tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için şafak vakti dron destekli düzenlenen eş zamanlı operasyona 60 polis katıldı.

Bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girilen operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda, tabanca, ruhsatsız tüfek ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler, ekipler tarafından emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Tarsus PKK Güvenlik Terör Gözaltı Operasyon Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Ocak 2024 tatil mi? 1 Ocak resmi tatil mi, okul, iş yerleri, devlet kurumları açık mı? 3600 ek gösterge torba yasada var mı? Yeni torba yasada 2023 3600 ek gösterge var mı? Peros hangi ülkenin? Peros hangi ülkenin ürünü, markası? Peros markası hangi ülkeye ait? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 1 Aralık: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Süper Kupa neden Arabistan'da? 2023 Süper Kupa finali nerede oynanacak? TFF Süper Kupa açıklaması nedir? Süper Kupa ne zaman 2023, saat kaçta, nerede, hangi kanalda? Türkiye Süper Kupası ne zaman Fenerbahçe Galatasaray? Henry Kissinger kimdir? Henry Kissinger neden insanların ölümünden sorumlu tutuldu? Cannibal Holocaust (Yamyam) filmi neden yasaklandı, gerçek mi? Cannibal Holocaust Türkiye'de yasak mı, kaç ülkede yasaklandı? Malatya'da deprem mi oldu? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 1 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? İSTANBUL BUGÜN (1 ARALIK) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul'da bugün ilkokul, ortaokul, lise okullar var mı, yok mu? 2023 1 Aralık okullar tatil mi? BUGÜN (1 ARALIK CUMA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 1 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 1 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (1 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Rektör Güliz Moğan kimdir? İstanbul Okan Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title