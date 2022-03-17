Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler

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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, Nevruz Bayramı öncesinde yasa dışı gösteri ve eylem yapabilecekleri değerlendirilen, bir dönem de örgütün kırsaldaki kadrosunda silahlı faaliyet yürüttükleri belirlenen 7 kişi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarma ekiplerince, Yenişehir, Toroslar, Akdeniz, Silifke ve Tarsus ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen dijital materyaller ve dokümanlara el konuldu.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Jandarma, Mersin, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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