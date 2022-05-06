Mersin'de terör örgütü operasyonunda yakalanan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütleri PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 29 Nisan'da düzenlenen operasyonda, 1 Mayıs'ta yasa dışı eylem yapmayı planladıkları, terör örgütleri PKK/KCK ve TKP/Kıvılcım üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 12 kişiden A.Ş. ve oğlu Ö.Ş. ile F.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon

Mersin'de, 1 Mayıs'ta yasa dışı eylem planladıkları, terör örgütleri PKK/KCK ile TKP/Kıvılcım üyesi oldukları ve sosyal medyada örgüt propagandası yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheli 29 Nisan'da yakalanmıştı.

Bir şüphelinin ikametinde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği olduğu değerlendirilen şüpheli paket ele geçirilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü pakete ilişkin, "Ö.Ş'nin evinde yapılan aramada bomba yapımında kullanılan çok güçlü plastik patlayıcı ve granül patlayıcı malzemeler ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi." açıklamasında bulunmuştu.

AA / Güncel