Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atan 10 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili soruşturmada 10 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'de terör örgütü elebaşı lehine slogan atılmasıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığını belirtti.

Bakan Tunç, açıklamasında, "Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir." ifadesini kullandı.