Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı (2) - Haberler

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Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı (2)

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Ercan - Güncel
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Mersin'de terör operasyonu: 12 gözaltı (2)

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİMersin'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda gözaltı sayısı, 12'ye çıktı.

MERSİN (DHA) - GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Mersin'de, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda gözaltı sayısı, 12'ye çıktı. A.A. (20), Z.K. (25), O.G. (20), S.B. (26), Ö.S. (22), Ö.Ş. (19), Ş.E. (21), S.D. (23), H.A. (24), A.A. (30), C.A. (36) ve F.K. (45) emniyete götürülerek sorguyu alındı.

1 MAYIS'TA BOMBALI EYLEM YAPIP, YUNANİSTAN'A KAÇACAKMIŞ

Öte yandan Ö.Ş.'nin evinde bomba yapımında kullanılan plastik patlayıcı ele geçirildiği ve çok güçlü olduğu belirtildi. PKK/KCK'lı Ö.Ş.'nin, Mersin'de 1 Mayıs kutlamalarında bombalı eylem yapıp, Yunanistan'a kaçmayı planladığı da kaydedildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözaltı, Mersin, Terör, Güncel, Haberler

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