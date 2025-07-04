Mersin'de Temizlik Ekipleri 6 Ton Çöp Topladı

Mersin'de Temizlik Ekipleri 6 Ton Çöp Topladı
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Mersin'in Toroslar ilçesindeki bir evden, mahallelinin şikayeti üzerine yapılan temizlik çalışmaları sonucunda toplam 6 ton çöp çıkarıldı. Zabıta ekipleri, daha önce de temizlenen dairede dramatik bir durumu ortaya çıkardı ve ilave tedbirler alındı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde daha önce ekipler tarafından 3 kez temizlenen evden 6 ton çöp çıkarıldı.

Toroslar Belediyesinin açıklamasına göre, Turgut Türkalp Mahallesi sakinleri, 70 yaşındaki bir kadına ait daireden kötü koku yayıldığı şikayetiyle belediyeye başvurdu.

İhbar üzerine çalışma başlatan zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce 3 kez temizledikleri dairede çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Ekiplerin çalışması sonucu evden toplanan 6 ton çöp, kamyonlarla döküm alanına taşındı.

Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ve çevresi ilaçlandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
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