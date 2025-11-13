Mersin'de Tekstil Atıkları Yol Kenarına Atıldı, Yasal İşlem Başlatıldı

MERSİN'in Akdeniz ilçesinde çöp konteynerinin yanına kamyonetle yanaşan şüpheliler, çuvallar dolusu tekstil atığını yolun kenarına atarken cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İlçeye bağlı Hal Mahallesi 6080 sokak üzerinde bulunan çöp konteynerinin yanına kamyonetle yanaşan şüpheliler, çuvallar dolusu tekstil atığını yolun kenarına atarken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı. Şüphelileri görüntüleyen kişi, kayıtları Akdeniz Belediyesi'ne ulaştırdı. Görüntülerden yola çılan belediye yetkilileri şüphelilerin tespiti için yasal işlem başlattı. Yine aynı yerde kamyonetle yaklaşıp çuvallar dolusu tekstil atıklarını ve eski kıyafetleri gelişigüzel döken, yol kenarına bırakan kişiler, yine duyarlı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

HAKLARIINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Olay hakkında açıklama yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Salih Arı, "Duyarlı bir vatandaşımız, bir araçla yaklaşıp çuvallar dolusu tekstil atıklarını ve eski kıyafetleri çöp konteynerlerine ve yerlere atan şahısları cep telefonu ile kaydetmiş. Bu görüntünün bizlere ulaşması üzerine söz konusu aracın plakası üzerinden sahibinin tespiti için Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile iletişime geçtik. Araç sahibinin emniyet güçlerince tespiti sonucunda belediye olarak, tekstil atıklarını gelişigüzel sokağa atarak hem insan sağlığını hem de çevre sağlığını tehlikeye atan kişiler hakkında yasal işlem başlatıp Zabıta Müdürlüğümüzce de idari para cezası uygulayacağız. Bize görüntüleri gönderen vatandaşlarımıza da duyarlılığı ve hassasiyetleri için çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.