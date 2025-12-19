Mersin'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 3 bin 65 lira ceza kesildi
Mersin'in Toroslar ilçesinde, çekiciye tehlikeli şekilde otomobil yükleyen sürücüye 3 bin 65 lira ceza uygulandı. Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlemle karşı karşıya kaldı.
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, çekiciye tehlikeli şekilde otomobil yükleyen sürücüye 3 bin 65 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerden Mimar Sinan Bulvarı'nda çekicinin bir otomobili tehlikeli şekilde taşıdığı belirlendi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde otomobil taşıyan çekicinin sürücüsü yakalandı.
Ehliyetine geçici süreyle el konulan sürücüye, 3 bin 65 lira ceza verildi.
"Trafiği ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan adli işlem başlatılan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Sürücü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.