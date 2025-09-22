Mersin'de Tehlikeli Motosiklet Kullanımına 10 Bin Lira Ceza

Mersin'de motosikletleriyle tehlikeli hareketler yaparak çevreye rahatsızlık verdikleri belirlenen 4 kişiye 10 bin 951 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül'de Akdeniz ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nde motosikletleriyle seyir halinde tehlikeli hareketler yaparak çevreye rahatsızlık veren kişilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada, şüphelilerin S.R, H.İ.T, A.C.Y. ve E.A. olduğu tespit edildi.

Söz konusu 4 kişiye sürücüler ve yayaların güvenliğini tehlikeye attıkları ve çevreye rahatsızlık verdikleri için 10 bin 951 lira ceza verildi.