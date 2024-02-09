Mersin'de Tehdit ve Şantaj İddiasıyla Gözaltına Alınan 4 Şüpheli Tutuklandı
Mersin'de organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonda, tehdit ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İfadeleri alınan 18 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Mersin'de, tehdit ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında, yabancı uyruklu kadınlar aracılığıyla iş insanlarına tehdit ve şantajda bulundukları öne sürülen şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, 18 yabancı uyruklu kadın ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İfadeleri alınan 18 yabancı uyruklu kadın da sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan, soruşturmada 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.