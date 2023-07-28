Üye Girişi
Haberler

Mersin'de tefecilik yapan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Güncel Haberler

Mersin'de faizle para verip tehdit ederek haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Mersin'de "tefecilik" yaparak haksız kazanç sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 26 Temmuz'da düzenlediği operasyonda, faizle para verdikleri kişileri tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan İ.H.Y. ve F.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.Y. ve Z.K. ise serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin, "tefecilik" yaparak haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik 26 Temmuz'da gerçekleştirdiği operasyonda 4 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title