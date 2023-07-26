Mersin'de Tefecilik Yapan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen 4 şüpheli, şafak operasyonunda gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilikle haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik çalışma yaptı. Zanlıların çek karşılığında faizle para verdikleri kişileri tehdit ettiği ve darp olaylarına karıştığı tespit edildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı, bir şüpheli ise aranıyor.