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Mersin'de Tefecilik Yapan 3 Zanlıdan 2'si Tutuklandı

Mersin'de Tefecilik Yapan 3 Zanlıdan 2'si Tutuklandı
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Mersin'de, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptığı iddia edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin 70 milyon lira haksız kazanç sağladıklarını ve zorla tahsilat yaptıklarını belirledi.

Mersin'de tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihtiyaç sahibi kişilere yüksek faiz karşılığı borç para verip senet imzalatarak tefecilik yaptığı öne sürülen 3 zanlıya yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalarda, zanlılardan 2'sinin bir müştekinin iş yerine giderek zorla tahsilat yapmaya çalıştıkları tespit edildi.

Ekipler, zanlıların tefecilik yaparak 70 milyon lira haksız kazanç sağladıklarını belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla 3 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 135 bin lira ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
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