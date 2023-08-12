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Mersin'de Tefecilik Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin faizle para verdikleri kişilerden aldıkları teminatları geri vermedikleri ve 5 milyon 360 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülüyor.

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları gerekçesiyle dün gözaltına alınan A.K. ve K.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Faizle para verdikleri kişilerden teminat olarak aldıkları gayrimenkul ve araçları ödeme yapılmasına rağmen geri vermeyerek 5 milyon 360 bin lira haksız kazanç sağladıkları öne sürülen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan A.K. ve K.K, tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Mersin Güncel Haberler

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