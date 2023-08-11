Mersin'de Tefecilik Yapan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin yüksek faizle para vererek vatandaşları tehdit ettikleri ve geri ödemeleri yapılmış olmasına rağmen teminat olarak aldıkları gayrimenkul ve araçları geri vermedikleri tespit edildi. Toplamda 5 milyon 360 bin lira haksız kazanç sağlandığı belirlendi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, şüphelilerin faizle para verdikleri kişileri tehdit ettiği, bu kişilerden teminat olarak aldıkları gayrimenkul ve araçları ödeme yapmalarına rağmen geri vermedikleri ve 5 milyon 360 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.