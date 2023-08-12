Mersin'de Tefecilik Yapan 2 Kişi Tutuklandı

Mersin'de tefecilik yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde A.K. ve K.K.'nin vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptığını belirledi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

MERSİN'de tefecilik yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde A.K. ve K.K.?nin vatandaşlara yüksek faiz karşılığında para vererek tefecilik yaptığını belirledi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından KOM ekiplerince dün şafak vakti bir iş yeri ve iki eve eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)