Mersin'de tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

AA - Serkan Avci - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de tefecilik operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda şüpheliler S.K, Y.Y, S.G. ve Y.E. yakalandı.

Adreslerde 180 kişi adına düzenlenmiş 1 milyon 608 bin liralık senet, 870 bin liralık sözleşme ve protokoller, faizle para alınan kişilere ait banka dekontları, 12 kredi kartı, alacak-verecek listesi ve 8 bin 300 lira ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Serkan Avci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Silifke, Mersin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title