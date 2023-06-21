Mersin'de tefecilik iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli

Mersin'de kurdukları derneğin lokalinde kumar oynatıp borçlandırdıkları kişilere faiz karşılılığı para vererek senet imzalattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, şüpheliler M.K, Y.K, F.M.D. ve T.S'nin kurdukları bir derneğin lokalinde kumar oynattıkları, borçlandırdıkları kişilere faizle para verdikleri ve bunun karşılığında senet imzalattıkları belirlendi.

Zanlıların tefecilik yaptığını tespit eden ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi.

Operasyonda, zanlılardan Y.K, F.M.D. ve T.S. gözaltına alındı.

Adreslerde ve dernek lokalindeki aramalarda, borçlu kişilerin bilgilerinin yer aldığı 4 defter ve 21 boş senet ele geçirildi.

İkametinde bulunamayan M.K'yi yakalama çalışması sürüyor.