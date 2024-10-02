Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Tefecilere Yönelik Operasyonda 5 Kişi Tutuklandı

Mersin'de Tefecilere Yönelik Operasyonda 5 Kişi Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de tefecilik faaliyetlerinde bulunan 13 şüpheliden 5'i, düzenlenen operasyonda tutuklandı. Şüphelilerin 21 milyon 354 bin lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Mersin'de tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik yöntemiyle faizle para verdikleri 37 kişiyi mağdur ettikleri öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 13 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Müştekilerden 21 milyon 354 bin lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Tarsus ve Silifke ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Bu kişilerden tabanca, silah mühimmatı, senet ve çek, icra dosyaları ile suçtan elde edildiği ve suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 70 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel

Operasyon 3-sayfa Finans Güncel mersin Hukuk

İsrail'e misilleme yapan İran ilk kez hipersonik Fettah-1 füzelerini kullandı

İsrail'e füze yağdıran İran'dan dikkat çeken açıklama: İlk kez kullandık

 Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?

Dünyaya kafa tutan Netanyahu füze yağmuru başlayınca soluğu sığınakta almış

 İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle İstanbul çıkışlı uçuşlar iptal edildi

Havada büyük kaos! Seferler iptal oldu, acil inişler başladı
Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket

Erken seçim çağrısı yapan muhalefet bu anketi görmesin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk kaç maç ceza alacak? Kasımpaşa-Galatasaray maçında ne oldu, Okan buruk neden ceza alıyor? Masterchef 2 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Fettah-1 füzesi nedir? Fettah-1 füzesi hangi ülkeye aittir? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 2 EKİM | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? Balistik füze nedir? Balistik füze hızı ve etki alanı ne? Balistik füzeyi hangi ülkeler kullanıyor? Lise KPSS sonuçları: KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuç sorgulama ekranı! Sıfır araçlara zam geldi mi 2024? Güncel sıfır otomobil fiyatları! Bayhan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bayhan kaç yaşında, nereli? Bayhan biyografisi! Cemal Enginyurt kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Cemal Enginyurt kaç yaşında, nereli? Cemal Enginyurt biyografisi! MEB TYP kura sonuçları! MEB temizlik görevlisi kura sonuçları açıklandı mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });