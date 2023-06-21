Mersin'de tefecilere yönelik operasyon: 3 gözaltı

Kumar oynatıp borçlandıran ardından faizle para veren 3 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda önce kumar oynatıp borçlandıran ardından faizle para veren 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro amirliği ekipleri, ilçe genelinde tefecilik yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında, kurmuş oldukları Ç.Y. isimli dernek lokalinde kumar oynatmak suretiyle vatandaşları borçlandırarak faiz karşılığında para veren, daha sonra senet imzalatan ardından da senetler hakkında icra takibi başlatan 4 şahsın olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen lokale ve şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Y.K., F.M.D. ve T.S'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 21 boş senet ile borçlu bilgilerinin bulunduğu defter ve not kağıtları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Tespit edilen 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.