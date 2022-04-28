MERSİN'DE TEFECİ OPERASYONU 4 GÖZALTI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MERSİN'DE TEFECİ OPERASYONU 4 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

MERSİN'in Silifke ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesinde, tefecilik yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda başkalarına ait senetler bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) görevlilerince tefecilik yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda S.K., Y.Y., S.G. ve Y.E. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda; 180 adet farklı kişiler adına düzenlenmiş 1 milyon 608 bin TL'lik senet, 870 bin TL'lik farklı kişiler adına yapılan sözleşme ve protokoller, 205 bin TL'lik faiz ile para alan kişilere ait banka dekontları, 12 adet farklı kişilere ait kredi kartı, 4 adet alacak- vereceklerin yazılı olduğu ajanda ile 8 bin 300 TL ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, Hisarcık, Silifke, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title