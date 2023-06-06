Mersin'de Tedavileri Tamamlanan 2 Yeşil Deniz Kaplumbağası Denize Bırakıldı

Mersin'de zayıf düştükleri için Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezine getirilen 2 yeşil deniz kaplumbağası tedavileri tamamlandıktan sonra denize bırakıldı. Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen etkinliğe, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar da katıldı.

Mersin'de tedavileri tamamlanan 2 yeşil deniz kaplumbağası mavi sularla buluşturuldu.

Bir süre önce zayıf düştükleri için Deniz Kaplumbağaları Kurtarma, Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezine getirilen "chelonia mydas" cinsi 2 kaplumbağanın bakımları tamamlandı.

Tedavileri sonrası marka takılan kaplumbağalar, Millet Bahçesi'nin sahil etabında düzenlenen etkinlikte denize bırakıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Mersin Valiliği, Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Akdeniz Belediyesinin desteğiyle, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında organize edilen etkinliğe, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocuklar da katıldı.

Çocuklar, canlıların suyla buluşmasını ilgiyle izledi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, gazetecilere, Mersin'in deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapan illerin başında geldiğini söyledi.

Kentteki 5 noktada üreme alanı olduğunu belirten Pehlivan, canlıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çevrenin korunması gerektiğini kaydetti.

Programa, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ve Havva Sibel Söylemez ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın da katıldı.