Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı (2) - Haberler

Sokakta kadına şiddet uygulayana yumruk attı (2) SINIR DIŞI EDİLECEKMersin'in Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de, sokak ortasında tartıştığı eşine elinde bıçakla şiddet uygulayan ve çevredeki kişi tarafından yumruk atılarak engellenen Suriye uyruklu Kerim Arnus (40), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. SINIR DIŞI EDİLECEK Mersin'in Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de, sokak ortasında tartıştığı eşine elinde bıçakla şiddet uygulayan ve çevredeki kişi tarafından yumruk atılarak engellenen Suriye uyruklu Kerim Arnus (40), İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Arnus, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel Güncel Haberler

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