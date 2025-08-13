Mersin'de Tartışma Sonucu Kadın Öldürüldü, Cenaze Defnedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde kıskançlık nedeniyle tartıştığı Naim Ş. tarafından av tüfeğiyle öldürülen Songül Perçem'in cenazesi, Bozyazı'da defnedildi. Olay, Perçem'in rahatsız edici bir şekilde öldürülmesi ve ardından zanlının intihar girişimi ile sonuçlandı.

Mersin'de tartıştığı kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülen kadının cenazesi Bozyazı ilçesinde defnedildi.

Dün, Anamur ilçesinde tartıştığı Naim Ş (40), tarafından av tüfeğiyle öldürülen Songül Perçem'in (38) cenazesinin hastane morgunda işlemleri tamamlandı.

Perçem'in cenazesi, yakınları tarafından Çubukkoyağı Mahallesi'ndeki Ak Mezarlığa getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Songül Perçem'in cenazesi toprağa verildi.

Anamur ilçesi D-400 kara yolunda otomobilden inen Songül Perçem ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen ve yol kenarındaki başka bir arabada bekleyen Naim Ş. arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıkmış, Naim Ş, arabasında bulundurduğu av tüfeğiyle Perçem'e ateş edip ardından aynı silahla kendisini vurarak intihar girişiminde bulunmuştu. Hastaneye götüren Songül Perçem müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin nüfusu belli oldu

Türkiye'nin nüfusu belli oldu! İşte yılın ilk 6 ayında yaşanan artış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.