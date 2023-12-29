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Mersin'de Tartışma Sonucu Genç Tabancayla Vurularak Öldürüldü

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Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ise polis tarafından yakalanması için arama çalışmaları başlatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti.

Meydan Mahallesi Çömlekçi Sokak'ta M.Ö. ile Ali Yaşlı (22) arasında tartışma yaşandı. Bu sırada M.Ö. yanında bulundurduğu tabancayla Ali Yaşlı'ya ateş etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Olay Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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