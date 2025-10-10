Mersin'de Tartışma Sonrası Tabancayla Yaralama: Şüpheli Gözaltında
Mersin'in Yenişehir ilçesinde araç kiralama meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada bir kişi tabancayla yaralandı. Olayın şüphelisi D.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, araç kiralama meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştiren şüphelinin D.A. olduğu belirlendi.
D.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
