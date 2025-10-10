Haberler

Mersin'de Tartışma Sonrası Tabancayla Yaralama: Şüpheli Gözaltında

Mersin'in Yenişehir ilçesinde araç kiralama meselesi nedeniyle yaşanan tartışmada bir kişi tabancayla yaralandı. Olayın şüphelisi D.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, araç kiralama meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kişinin tabancayla yaralanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında olayı gerçekleştiren şüphelinin D.A. olduğu belirlendi.

D.A. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
