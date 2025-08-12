Mersin'de Tartışma Sonrası Silahlı Olay: Güvenlik Kamerasında Anlar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde, tartıştığı kadınla birlikte güvenlik kamerasına yansıyan anlarda av tüfeğiyle önce kadını vuran, ardından intihar teşebbüsünde bulunan Naim Şen'in görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mersin'in Anamur ilçesinde, tartıştığı Songül Perçem'i av tüfeğiyle vurduktan sonra yaşamına son vermek isteyen Naim Şen'in o anlara ait görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçtan inen Songül Perçem ve Naim Şen'in tartıştığı, ardından Şen'in yanındaki tüfekle önce Perçem'e daha sonra tüfeği kendine doğrultup ateş ettiği anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Metroda kadınların fotoğrafını çeken şahıs yakalanınca telefonu kırdı

Gizlice fotoğraf çekerken yakalandı, son hareketi videoya damga vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var

Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni bir gözaltı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.