Mersin'de Tartışma Sonrası Silahlı Olay: Güvenlik Kamerasında Anlar
Mersin'in Anamur ilçesinde, tartıştığı kadınla birlikte güvenlik kamerasına yansıyan anlarda av tüfeğiyle önce kadını vuran, ardından intihar teşebbüsünde bulunan Naim Şen'in görüntüleri ortaya çıktı.
GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Mersin'in Anamur ilçesinde, tartıştığı Songül Perçem'i av tüfeğiyle vurduktan sonra yaşamına son vermek isteyen Naim Şen'in o anlara ait görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçtan inen Songül Perçem ve Naim Şen'in tartıştığı, ardından Şen'in yanındaki tüfekle önce Perçem'e daha sonra tüfeği kendine doğrultup ateş ettiği anlar yer aldı.
Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel