Haberler

Mersin'de Tartışma Sonrası Otomobillere Saldırı

Mersin'de Tartışma Sonrası Otomobillere Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir grup, tartıştıkları kişilerin otomobillerine sopa ve demirlerle zarar verdi. Olayda 5 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de bir grup, tartıştıkları kişilerin otomobillerine sopa ve demirlerle zarar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 5 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Eğriçam Mahallesi'nde meydana geldi. Nevid Kodallı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bir süre sonra sona erdi. Ardından bir grup, tartıştıkları kişilerin adreslerine giderek evlerinin önünde park halinde olan 2 otomobile sopa ve demirlerle zarar verdi. Şüpheliler ardından 3 kişiyi de darbetti. Olay cep telefonu kamerasına yansırken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin de bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2026'da hizmete girecekti, BYD fabrikası yılan hikayesine döndü

2026'da hizmete girecekti, dev yatırım yılan hikayesine döndü
Anne ve babaların doğum izni süreleri uzatılıyor

Hükümet düğmeye bastı! İzinler artıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.