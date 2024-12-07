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Mersin'de Tartışma Sonrası Kadın Vurularak Öldürüldü

Mersin'de Tartışma Sonrası Kadın Vurularak Öldürüldü
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Mersin'in Toroslar ilçesinde eşi tarafından tabancayla vurulan 50 yaşındaki Leyla Ç. hayatını kaybetti. Olay, yeni aldıkları evin önünde çıkan tartışma sırasında yaşandı. Eşinin kaçtığı belirtiliyor.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde, sokakta tartıştığı eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Arpaçsakarlar Mahallesi 110194 Sokak'ta yeni aldığı evi temizlemeye giden Leyla Ç. (50) ile eşi Zafer Ç. (46) arasında evlerinin bulunduğu binanın önünde tartışma çıktı.

Bu sırada, Zafer Ç. yanında bulundurduğu tabancayla eşini başından vurdu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Leyla Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Zafer Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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