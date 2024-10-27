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Mersin'de Tartışma Kavgaya Dönüşünce Ciple Kaçan Şahıs Gözaltına Alındı

Mersin'de Tartışma Kavgaya Dönüşünce Ciple Kaçan Şahıs Gözaltına Alındı
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde, kız arkadaşlara laf atma yüzünden çıkan tartışma sonrası bir kişi cipiyle tartıştığı kişilerin üzerine sürerek hafif yaraladı. Olay anları cep telefonuyla kaydedildi.

MERSİN'de, sahilindeki parkta Serhat A., tartıştığı kişilere ciple çarparak hafif yaraladı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Kültür Park'ta meydana geldi. Kız arkadaşlara laf atma meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah sesinin de duyulduğu kavgada Serhat A., parkta tartıştığı kişilerin üzerine cipini sürdü, ardından park halindeki bir araca çarptı. Serhat A., daha sonra parkta kaçışan grubun peşinden gidip 2 kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin olay yerine gelmesiyle sakinleşen gruptaki taraflardan cip sürücüsü Serhat A. ile silahı kullanan Mehmet Ö. gözaltına alındı. Olayda hafif yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

OLAY CEP TELEFONU KAMERASINDA

O anlar, çevredekilerden biri tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde, iki grubun parkta tartıştığı sırada siyah cipin sürücü, gençlerin üzerine doğru hızla aracını sürdüğü, ardından kaldırımdan inip yol kenarında park halindeki otomobile çarptığı, daha sonra da parka kaçan grubun peşinden gidip 2 kişiye çarparak yere düşürdüğü anlar yer aldı.

Haber: Soner AYDIN-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cep Telefonu Yenişehir Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Mersin Olay

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