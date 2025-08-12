Mersin'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Ölü, Bir Yaralı

Mersin'de Tartışma Kanlı Bitti: Bir Ölü, Bir Yaralı
Mersin'in Anamur ilçesinde tartıştığı kadın Songül Perçem'i av tüfeğiyle vurarak öldüren Naim Şen, intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde tartıştığı Songül Perçem'i (40) av tüfeğiyle vurarak öldüren Naim Şen (40), aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Mersin-Antalya kara yolundaki sanayi sitesinin girişinde meydana geldi. Naim Şen ile Songül Perçem, iddiaya göre araç içerisinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Perçem araçtan indi. Aracından aldığı tüfekle Songül Perçem'in peşinden giden Şen, başına ateş etti. Naim Şen ardından tüfeğin namlusunu kendi başına dayayıp tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Perçem'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Şen, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Songül Perçem'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
