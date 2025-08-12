Mersin'de Tartışma Kanla Bitti: Anı Güvenlik Kamerasında

Mersin'de Tartışma Kanla Bitti: Anı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Anamur ilçesinde, Naim Şen'in tartıştığı Songül Perçem'i av tüfeğiyle vurduktan sonra intihar girişiminde bulunduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Mersin'in Anamur ilçesinde, tartıştığı Songül Perçem'i av tüfeğiyle vurduktan sonra yaşamına son vermek isteyen Naim Şen'in o anlara ait görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde araçtan inen Songül Perçem ve Naim Şen'in tartıştığı, ardından Şen'in yanındaki tüfekle önce Perçem'e daha sonra tüfeği kendine doğrultup ateş ettiği anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Abdülhamid'in torunu, sahte diplomayı cumhurbaşkanı adayı olmak için almış

Bir gecede cahil kalan şehzadenin pes dedirten planı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.