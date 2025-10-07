Haberler

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsün Kaza Yapması Sonucu 5 Ölü, 14 Yaralı

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüsün Kaza Yapması Sonucu 5 Ölü, 14 Yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı minibüs, 10 metreden yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 5 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 14 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
