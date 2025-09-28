Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Tıra Çarptı: 3 Ölü, 16 Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, tıra çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Minibüs sürücüsü tutuklandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
Tarım işçilerini taşıyan M.G'nin kullandığı 07 BCY 359 plakalı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki 42 ASD 781 plakalı tırın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Minibüsteki Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan'ın (51) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cenazelerin, otopsi sonrası defin işlemleri için Şırnak'a gönderileceği öğrenildi.
Minibüs sürücüsü tutuklandı
Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, tarım işçilerini taşıyan minibüsün sürücüsü M.G. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.