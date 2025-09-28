Haberler

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Tıra Çarptı: 3 Ölü, 16 Yaralı

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Tıra Çarptı: 3 Ölü, 16 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, tıra çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için gönderilecek.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan M.G.'nin kullandığı 07 BCY 359 plakalı minibüs, Ankara-Tarsus Otoyolu'nun Damlama mevkisinde B.A. idaresindeki 42 ASD 781 plakalı tırın 42 ATL 24 plakalı dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22), Halil Boztoğan (51) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerine Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenazelerin, otopsi sonrası defin işlemleri için Şırnak'a gönderileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
Hindistan'da mitingde izdiham: 31 ölü, 58 yaralı

Ünlü oyuncunun partisinin mitingi felaketle bitti: Çok sayıda ölü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.