Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs TIR'a Çarptı: 3 Ölü, 16 Yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden kişilerin Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan (51) olduğu belirlendi.

Kaza, saat 00.10 sıralarında Mersin'in Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. 07 BCY 359 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, otoyolda önünde giden 42 ATL 24 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüsün demir yığınına dönüştüğü kazada can pazarı yaşandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minibüsteki 3 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenler de morga götürüldü.

Kazada ölenlerin, Emine İrem Oktan, Maşallah Oktan, Halil Boztoğan olduğu belirlendi. İşçilerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketleri Şırnak'a gönderileceği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.