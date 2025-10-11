Haberler

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı, Ölü Sayısı 5'e Yükseldi

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Yuvarlandı, Ölü Sayısı 5'e Yükseldi
Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ümmü Demir de hastanede yaşamını yitirdi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralı Ümmü Demir (48) de kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 5'e çıktı.

Kaza, 7 Ekim'de Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Domates hasadına giden tarım işçilerini taşıyan ehliyetsiz Cemal Karakuş (29) yönetimindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, virajda sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu 10 metreden yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Suzan Uğuz, Mustafa Üstün, Şerife Karakuş ve Münevver Anamurlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü Cemal Karakuş ile işçiler Şerife Evdilek (41), Emre Buğra Sevindik (16), Şadiye Sezer (21), Hakan Yılmaz (50), Ümmü Demir (48), Emine Gürhan (59), Mustafa Uçman (66), Şenay Yıldırım (45), Ayşe Toker (50), Durdu Mehmet Daş (17), Halil Özer (64), Ayşe Uygun (51) ve Fatma Sezer (54) ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan ve Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Ümmü Demir de dün hayatını kaybetti. Ümmü Demir'in cenazesi Erdemli'nin Alata Mezarlığında toprağa verildi. Böylece kazadaki ölü sayısı 5'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
