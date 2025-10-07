Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi: 5 Ölü, 14 Yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı tarım işçilerini taşıyan??????? minibüs, Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel