Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs Kaza Yaptı: 5 Ölü, 14 Yaralı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole yuvarlandığı kazada 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erdemli ilçesi Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 VLP 55 plakalı minibüs, 10 metreden yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, 5 kişinin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 14 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.