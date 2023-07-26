Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldan çıkarak ormanlık alana girdi ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.