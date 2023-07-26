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Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldan çıkarak ormanlık alana girdi ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahale etti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün yoldan çıkıp ormanlık alana girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

C.T'nin kullandığı 33 ABE 088 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Doğusandal Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Ormanlık alana giren araçtaki 2 işçi yaralandı.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara kaza yerinde müdahale etti.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Güncel Haberler

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