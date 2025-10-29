Haberler

Mersin'de Tarım İşçilerini Taşıyan Midibüs ile Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü, 12 Yaralı

Mersin'in Gülnar ilçesinde meydana gelen kazada, tarım işçilerini taşıyan midibüs ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tarım işçilerini taşıyan Avni Altınyazar idaresindeki 33 KEZ 10 plakalı midibüs ile Mustafa Cin'in kullandığı 33 ACS 612 plakalı otomobil Demirözü Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Hasan Cin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobildeki Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli ile midibüsteki 12 yaralı Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
