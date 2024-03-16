Mersin'de Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti
Mersin'in Mut ilçesinde, 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti. Hüseyin Bozca'nın kullandığı tarım aracı, Çaltılı Mahallesi Köşk mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bozca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bozca'nın cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Mersin'in Mut ilçesinde, "patpat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Hüseyin Bozca'nın kullandığı tarım aracı, Çaltılı Mahallesi Köşk mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Bozca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bozca'nın cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna götürüldü.