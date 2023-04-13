Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mersin'de tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

Mersin'de tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bu çerçevede, Tarsus ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 2 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerden Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 tarihi eser ele geçirildi.

Söz konusu eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title