Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: Osmanlı Dönemine Ait Sikkeler Ele Geçirildi

Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: Osmanlı Dönemine Ait Sikkeler Ele Geçirildi
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, Osmanlı dönemine ait 70 sikke, 10 madeni para ve 4 obje ele geçirildi. Tarihi eser satışı yapmaya çalışan bir şüpheli gözaltına alındı. Eserler, incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ile 10 madeni para ve 4 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser satmak için müşteri aradığı belirlenen zanlı operasyonla yakalandı.

Şüphelinin ikametindeki incelemede Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 sikke ile 10 madeni para ve 4 obje bulundu.

Eserler, incelenmek üzere Anamur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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