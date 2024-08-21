Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: Osmanlı Arması Bulunan Altın ve Sikke Ele Geçirildi

Mersin'de, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Osmanlı armalı 8 altın, 37 sikke, 12 yüzük ve çok sayıda çeşitli obje ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen materyaller olduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, üzerinde Osmanlı arması bulunan 8 altın (Mecidiye), Arapça yazılı 11 metal, 37 sikke, kaplamalı 6 köşeli yıldız, 12 yüzük, metal sandık ve haç, çok sayıda takı ile 1000 avro ele geçirdi.

İkametin bahçesindeki incelemelerde de çoğu parçalanmış 13 motosiklet bulundu.

Gözaltına alınan H.E.H, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.