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Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: Meryem Ana Figürlü Heykel ve 72 Obje Ele Geçirildi

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Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Meryem Ana figürlü 2 heykel ve 72 objeyi satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen eserler Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Meryem Ana figürlü 2 heykel ve 72 objeyi satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde tarihi eser satmak için müşteri aradığı öne sürülen kişi takibe alındı.

Adresine operasyon düzenlenen şüpheli yakalandı.

Zanlının depo olarak kullandığı yerde yapılan aramada, Meryem Ana figürlü 2 heykel ile anahtar, mumluk ve pusulanın da aralarında olduğu 72 obje ele geçirildi.

Eserler incelenmesi için Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmaya götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Meryem Ana Operasyon Mersin Kültür Suç Hukuk Dünya Güncel Haberler

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