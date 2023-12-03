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Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 6 Obje Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

3 Aralık 2023 17:33 Son Güncelleme: 17:34 Abone Ol

Mersin'in Toroslar ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje bulundu ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.