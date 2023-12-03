Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 6 Obje Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Toroslar ilçesinde yapılan operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje bulundu ve 1 şüpheli gözaltına alındı. Eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Mersin'de tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 6 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser bulundurulduğu belirlenen merkez Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenlendi.
Adreste 4'ü insan figürlü 6 obje bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Eserler, incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.