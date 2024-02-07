Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 42 Sikke ve 4 Obje Ele Geçirildi

Mersin'in Mut ilçesinde, evinde 42 sikke ve 4 obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, elindeki tarihi niteliği bulunduğu sanılan eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen şüpheli takibe alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 42 sikke ve 4 obje ile dedektör bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.