Mersin'de Tarihi Eser Operasyonu: 42 Sikke ve 4 Obje Ele Geçirildi
Mersin'in Mut ilçesinde yapılan operasyonda, bir şüphelinin evinde 42 sikke ve 4 obje ele geçirildi. Şüpheli, tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı sırada takibe alındı. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya teslim edilirken, ele geçirilen eserlerin incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.
Mersin'in Mut ilçesinde, evinde 42 sikke ve 4 obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, elindeki tarihi niteliği bulunduğu sanılan eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen şüpheli takibe alındı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 42 sikke ve 4 obje ile dedektör bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.
Ele geçirilen eserler de incelenmesi için Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edildi.